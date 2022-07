Nuk kaloi vizitat mjekësore, dështon transferimi i Muriqit te Club Brugge

Ka dështuar transferimi i Vedat Muriqit te skuadra belge e Club Brugge. Sulmuesi i përfaqësueses së Kosovës nuk ka mundur të kalojë testet mjekësore.

Lajmin e bën të ditur gazetari i njohur italian, Nicolo Schira, ku thekson se tashmë ka dështuar transferimi i sulmuesit të Lazios.

Në këtë kushte Muriqi do të rikthehet sërish te skuadra italiane, me Mauricio Sarrin që nuk e ka në planet e tij për sezonin e ri./h.ll/albeu.com

❌ Vedat #Muriqi has not passed medicals for #ClubBrugge. The deal from #Lazio collapsed… #transfers https://t.co/kMNKYQkn3U

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2022