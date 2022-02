Nuk ka pushim, Salah kthehet te Liverpooli

Mohamed Salah ka menduar se mënyra më e mirë për të filluar të kapërcejë goditjen e fortë që ishte humbja në finalen e Kupës së Afrikës kundër Senegalit të dielën e kaluar është të kthehet në punë me Liverpool -in dhe çfarë bëri? Pas orë pas humbjes ndaj shokut të tij të skuadrës, Sadio Mane, Salah ka njoftuar trajnerin e ‘të kuqve’, Jürgen Klopp, se këtë të martë do të shkojë të stërvitet me Liverpool-in dhe se dëshiron të luajë këtë të premte në ndeshjen Premier kundër Liverpool-it.

Egjipti, skuadra që ka fituar më shumë Kupa të Afrikës (7, por asnjë që nga viti 2010), humbi me penallti (4-2) të dielën kundër Senegalit. Salah nuk mundi të përmbushë ëndrrën e tij për ta shpallur veten kampion të kontinentit të tij për herë të parë.

Salah i tha Klopp se të martën, me pak pushim (dhe Egjipti luajti katër kohë shtesë), ai do të stërvitej nën drejtimin e tij, dhe e bëri. “Ai është kthyer”, tha Virgil van Dijk në një video në faqen e internetit të Liverpool. Ndërkohë që Mané kënaqej duke festuar titullin me mijëra tifozë në Senegal të hënën, Salah u kthye në Liverpool.

“Mo është kthyer. Ai është shumë i zhgënjyer sigurisht, por mezi pret gjithçka që do të vijë”, tha Klopp. “Kur fola me të, gjëja e parë që më tha ishte “Unë jam gati”. Haha”. /albeu.com