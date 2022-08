Nuk ka gjetur ende veten te United, PSG shfaqet në horizont për Varane

Raphael Varane e ka nisur sezonin si zëvendësues i Harry Maguire dhe se anglezi dukej se ishte viktima e madhe me ardhjen e Ten Hag. E vërteta është se ish-lojtari i Real Madridit nuk ka arritur të ofrojë versionin e tij më të mirë dhe tanimë po vlerëson një largim.

Edhe pse nga United e konsiderojnë atë të patransferueshëm, agjenti i qendërmbrojtësit ka qenë duke u takuar me klube të tjera dhe një nga të interesuarit për ta shpëtuar do të ishte PSG.

Skuadra pariziene tashmë u përpoq të nënshkruante me mbrojtësin kur ai ishte në Real Madrid dhe tani do të ktheheshin sërish për të. Realiteti është se një rinovim i madh i skuadrës është duke u përgatitur dhe Mbappé dëshiron Varane në radhët e PSG. Kimpembe synon të largohet, Ramos po përballet me vitin e tij të fundit dhe Marquinhos gjithashtu do të kishte një ide për të shkuar në Premier League.

Skriniar është testuar, por Interi reziston dhe mund të ketë një ofertë të afërt për Varane, megjithëse United nuk do ta shesë atë nëse nuk kërkohet shprehimisht nga futbollisti dhe për një shifër të ngjashme me atë që investuan tek ai: 50 milionë euro./albeu.com