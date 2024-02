Nuk ka bindur me paraqitjet e tij, Ancelotti i thotë 20-vjeçarit të largohet nga Real Madridi

Real Madrid thuhet se ka vendosur kundër nënshkrimit të përhershëm të mbrojtësit të djathtë brazilian Vinicius Tobias. Ata do të donin që ai të kthehej në klubin e tij mëmë Shakhtar Donetsk në fund të sezonit. Gjigantët spanjollë konsideruan nënshkrimin e mbrojtësit 20-vjeçar me një marrëveshje të përhershme pas huazimit të tij me klubin.

I riu brazilian Vinicius Tobias u largua nga Internacional për t’u bashkuar me gjigantin ukrainas në vitin 2021, pasi bëri përshtypje në kohën e tij me klubin brazilian. Fillimi i luftës në Ukrainë nënkuptonte se iu dha një mundësi futbollistëve të huaj për të lëvizur jashtë vendit si të huazuar. Prandaj, klubi spanjoll e mori lojtarin në prill 2022.

Vinicius Tobias është paraqitur për ekipin Castilla që nga ardhja e tij dhe marrëveshja e tij e huazimit u rinovua në fund të sezonit 2022-23. Marrëveshja e huazimit përfshin një opsion për të blerë të riun, i cili do të aktivizohej nga Los Blancos nëse ata do të ishin të kënaqur me zhvillimin e tij.

Sipas Relevo, liderët e La Ligës tani nuk janë të gatshëm të nënshkruajnë mbrojtësin e djathtë pasi të përfundojë sezoni, pasi ai nuk ka bërë mjaftueshëm për t’u bërë përshtypje. Ai ka bërë vetëm një paraqitje për ekipin e parë në kohën e tij në Santiago Bernabeu, një fillim në fitoren e Kupën e Mbretit ndaj Arandina muajin e kaluar.

Tobias e ka kaluar më së shumti kohën e tij me skuadrën Castilla dhe ka bërë 19 paraqitje këtë sezon në ligën e tyre, me katër asistime në emër të tij. Mbrojtësi i djathtë pritej të ishte trashëgimtari i Dani Carvajal, por nuk i ka përmbushur pritshmëritë.

Vinicius Tobias ka ende një shans për të qëndruar në klub, por vetëm nëse ai jep një seri të jashtëzakonshme paraqitjesh deri në fund të periudhës së tij të huazimit. /Telegrafi/