Nuk ia doli të transferonte as Mbappe dhe as Haaland, Real Madridi “piketon” yllin e Man.United

Real Madrid ka Marcus Rashford në listën e tyre të alternativave për të forcuar epërsinë e tyre verën e ardhshme. Për momentin vazhdimësia e Hazard është larg të qenit të konfirmuar dhe anglezi është ai që është zgjedhur për të zënë vendin e tij vitin e ardhshëm.

Kësaj duhet shtuar se edhe Mariano do të duhet të gjejë një destinacion të ri, ndaj nevoja për të shtuar sulmues për sulmin është evidente.

Rashford, nga ana e tij, përfundon kontratën e tij me Manchester United këtë verë dhe deri më sot është zvarritur për të rinovuar qëndrimin e tij në Old Trafford. Megjithatë, ekziston mundësia e vazhdimit të kontratës edhe për një sezon nga klubi, diçka që do të komplikonte operacionin. Real Madrid tashmë ka pasur kontakte me agjentin e Rashford, por ata do të duhet të ulen për të negociuar me klubin anglez ./albeu.com