Nuk ia doli të shënojë, por Broja bën një sprint fantastik për të fituar penallti ndaj West Ham (VIDEO)

Southamptoni siguroi një fitore të vështirë dhe shumë të rëndësishme në transfertë përballë Ëest Ham me rezultatin e ngushtë 2-3.

Në këtë ndeshje luajti titullar për 80 minuta edhe sulmuesi shqiptar Armando Broja i cili sot nuk arriti të gjente rrjetë, por arriti të lërë gjurmë.

Broja bëri një sprint spektakolar në minutën e 59 duke marrë topin nga mesi i fushës e duke iu drejtuar zonës kundërshtare, por ndalet me faull brenda zonës dhe fiton një penallti e cila ktheht në gol nga Ëard Proëse që do ta rikthente Southamptonin edhe një herë në avantazh. /albeu.com

19-vjeçari bëri një ndeshje të mirë ku në minutën e 80 u zëvendësua nga sulmuesi tjetër, Adams.

Armando Broja with a brilliant run from the half way line to win a penalty 👏🏻 pic.twitter.com/qz8ToSQ1hy

