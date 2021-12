Nuk i bën punë as Besiktas-it, Pjanic në janar i “ngecet” Barcelonës

Miralem Pjanic vazhdon me rënien e tij katastrofike dhe lojtari pavarësisht se ka lënë Barcelonën për një ekip të kategorisë më të ulët, siç është Besiktas, nuk ka arritur as të shkëlqejë si dikur në Roma apo Juventus, ndaj klubi i Stambollit synon të ndërpresin kontratën e tyre.

Kjo do të lehtësonte planet e Xavi-t për të përforcuar bërthamën dhe trajneri i ri do të dëshironte të rikuperonte boshnjakun duke menduar për sezonin e ardhshëm, por në mungesë të përforcimeve për shkak të situatës delikate ekonomike, ky vendim i Besiktas do të kënaqte Hernandezin.

Do të duhet të shihet se çfarë mund të kontribuojë Pjanic, dhe tani Barcelona e ka të qartë se ose do ta mbajë atë deri në fund të sezonit dhe më pas do të shihet, ose do të përpiqet të vendosë diçka që pas asaj që u pa në Turqi në këta katër muaj, duket e ndërlikuar.

Kujtojmë se në këtë periudhë futbollisti ka luajtur vetëm 8 ndeshje me klubin osman, 7 si titullar. Dëmtimet dhe performanca e tij e dobët e bëjnë atë totalisht të shpenzueshëm dhe megjithëse ideja ishte që ta mbanim, ata janë lodhur nga mungesa e angazhimit të lojtarit dhe problemet e tij fizike. /albeu.com