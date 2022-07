Benjamin Pavard do të jetë lojtari i radhës që do të largohet nga Bayern Munich, me gjermanët që kanë vendosur të shqyrtojnë ofertat që do të vijnë në drejtim të francezi pasi ky i fundit nuk është në planet e Nagelsman.

Për Pavard nuk mundojnë opsionet, teksa 4 skuadra kërkojnë edhe shërbimet e francezit. Chelsea, Atletico Madrid, Juventus dhe Manchester United.

Bavarezët kërkojnë 35 milionë euro për të lënë të lirë francezin, teksa tashmë po presin ofertën e duhur për lojtarin e tyre.