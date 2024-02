Nuk është më në planet e tij, Ancelotti i kërkon Perezit ta largojë lojtarin nga Real Madridi

Fati i Kepa Arrizabalagas te Real Madridi bëhet gjithnjë e më i errët pasi portieri spanjoll mbetet nën hijen e Andriy Lunin që po shkëlqen në portën merengue. Situata bëhet edhe më e komplikuar duke qenë se Arrizabalaga është në huazim nga Chelsea deri në fund të sezonit dhe londinezët kërkojnë një tarifë të konsiderueshme për lirimin e tij.

Me ukrainasin që siguron vendin e tij startues dhe belgun Thibaut Courtois të padiskutueshëm kur të rikuperohet nga lëndimi i tij, shanset e Kepa në Santiago Bernabuu po zbehen.

Performanca solide dhe e sigurt e Lunin ka bindur Carlo Ancelottin dhe stafin e trajnerëve se ai ka potencialin për të qenë portieri i ardhshëm i portës së Real Madridit.

Dilema qëndron në situatën kontraktuale të Kepës. Chelsea nuk do të lejojë që portieri bask të largohet pa një dëmshpërblim të konsiderueshëm, i vlerësuar në rreth 20-25 milionë euro, shumë që Real Madrid aktualisht nuk dëshiron ta paguajë.

Me prioritete të tjera financiare dhe një skuadër që kërkon përforcime në fusha të ndryshme, drejtuesit e klubit madrilen hezitojnë të bëjnë një investim të konsiderueshëm në një pozicion ku tashmë kanë talent.

Ky realitet e lë Kepën në një pozitë të pasigurt. Pa mundësi për të provuar vlerën e tij në fushë dhe me një të ardhme të pasigurt te Real Madridi, vera e ardhshme do të jetë koha kur portieri do të kërkojë horizonte të reja. Me klubet në Evropë potencialisht të interesuara për shërbimet e tij, Kepa mund të gjejë një fillim të ri larg kryeqytetit spanjoll. /Telegrafi/