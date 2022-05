“Nuk e pashë kur luajta kundër tyre këtë lloj personaliteti kur i shkatërruam”, Pep ironizon ish-yjet e Man United

Pep Guardiola i është kundërpërgjigjur ashpër ish-yjeve të Manchester United, Patrice Evra dhe Dimitar Berbatov për kritikat e tyre ndaj tij dhe ekipit.

I pyetur se çfarë thonë rezultatet për ekipin e tij, Guardiola tha:

“I njëjti karakter dhe personalitet i skuadrës si ai kur humbëm në Madrid. Lojtarë si Berbatov dhe Evra nuk ishin aty. Kam luajtur kundër tyre dhe nuk kam parë një karakter të tillë tek ata kur e shkatërruam Unitedin në Champions League”, tha eksperti spanjoll, duke aluduar në faktin se të dy ishin në ekipin e United që u mund nga Barcelona e tij në finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2011 në Ëembley (3-1).

🗣 “I didn’t see when I played against them this kind of personality when we destroyed them.” 😅

Pep Guardiola responds to the comments from Dimitar Berbatov and Patrice Evra on him being unable to manage “big characters” pic.twitter.com/5JD8tixgH7

— Football Daily (@footballdaily) May 13, 2022