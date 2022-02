“Nuk e kupton se si asnjë klub nuk ka nënshkruar me Diego Costën”

John Terry, ish-lojtari dhe legjenda e Chelsea, pranoi se nuk mund ta kuptojë se si asnjë klub nuk ka nënshkruar me Diego Costa, i cili ishte i lirë, gjatë merkatos së dimrit.

“Nuk mund të besoj se Diego Costa nuk është nënshkruar nga asnjë klub i Premierligës. Ky njeri është një fitues dhe do ta bënte çdo ekip më të fortë”.

Terry, mbani mend, luajti me Diego Costa në Chelsea.

Sulmuesi 33-vjeçar u kërkua nga Arsenal, Corinthians, Barcelona, ​​Getafe dhe Salernitana, por mbetet pa klub. /albeu.com/

I can’t believe @diegocosta hasn’t been signed by a premier league club ?

This man is a winner and would make any team stronger 💙⚽️ pic.twitter.com/KP2lQ3jFay

— John Terry (@JohnTerry26) February 1, 2022