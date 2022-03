Nuk e dinte që numrin 7 ja kishte marrë CR7, Cavani e kuptoi kur mbërriti në dhomën e zhveshjes

Ndryshe nga raportimet në shtypin anglez të asaj kohe, ku raportohej se ishte vetë Edinson Cavani ai që i dorëzoi numrin 7 Cristiano Ronaldos, e përditshmja AS garanton këtë të martë se lojtari uruguaian nuk ishte as i informuar se numri 7 do mbahej nga portugezi.

Në katër ndeshjet e para të Premier League këtë sezon, Cavani mbante numrin 7 në shpinë dhe vetëm kur mbërriti në dhomën e zhveshjes për ndeshjen kundër Newcastle kuptoi se nuk e kishte më atë numër dhe i ishte dhënë numri 21 (të cilin e përdor, në kombëtaren e Uruguait).

Në mënyrë që Ronaldo të mund të përdorte këtë numër, Manchester United madje duhej t’i bënte një kërkesë të veçantë Premier League. /albeu.com/