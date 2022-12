Nuk akordoi penallti për ndërhyrjen ndaj Cavanit, gjyqtari gjerman “sulmohet” nga lojtarët e Uruguajit pas ndeshjes (VIDEO)

Arbitri Siebert sulmohet nga lojtarët uruguajianë pas ndeshjes kundër Ganës.

Gjyqtari gjerman u ndoq për penalltinë që nuk iu dha Uruguajit gjatë ndërhyrjes ndaj Cavanit, e cila do të rriste epërsinë me një tjetër gol dhe që do e ndihmonte të shkonte në 1/16.

Duke pasur të njëjtin diferencë golash, Koreja e Jugut shkoi në raundin e 16-të për shkak të numrit më të madh të golave ​​të shënuar./ h.ll/albeu.com

Cavani clearly hangs his leg out looking for contact. Straight out of the Harry Kane playbook. Ref not fooled, VAR not fooled for once. BBC pundits all fooled. pic.twitter.com/xneH7C0aIa

— phil . i . am (@P_h_i_1) December 2, 2022