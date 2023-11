Noizy sjell në Tiranë ‘OTR Fighting Night’, diskutohen dy tituj WBC

Në parkun olimpik “Feti Borova” boksierët kuqezi, do të synojnë të festojnë ditën e Pavarësisë në mënyrën më të mirë të mundshme.

“OTR Fighting Night” do të bëjë bashkë disa nga boksierët më të mirë në vend, të cilët do të përballen me kundërshtarë nga shumë vende të botës.

Në këtë mbrëmje të madhe të boksit shqiptar do të diskutohen dy tituj WBC, ndërkohë që krahas ndeshjeve të boksit do të ketë dhe performancë nga këngëtarët Noizy, Varrosi,etj.

Fabio Kaciu, Ariol Zenel, Rexhildo Zeneli, Arjon Kajoshi, Ervis Lala, Ardit Murrja, Amarildo Vraja, Luis Gjolena, Alban Beqiri, Nelson Hysa dhe Neraldo Ymeri do të zbresin në ring me qëllimin e vetëm për të marrë fitoren.

Noizy, në cilësinë e promotorit të këtij eventi do të performojë për të gjithë të pranishmit, do të performojë për të pranishmit në parkun olimpik, për të kompletuar një mbrëmje të madhe për boksin shqiptar./albeu.com