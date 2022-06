Nkunku vazhdon të jetë në “orbitën” e Real Madridit, po PSG?

Pasi Mbappe vendosi të qëndronte në Paris, Real Madridi nisi menjhëerë levizjet për alternativa të reja.

Sipa TodoFichajes, “galaktikët” janë të vendosur për të mbyllur nënshrkimin me sulmuesin e Leipzig Nkuku gjatë kësaj vere.

Skuadra gjermani është duke tentuar për të rinovuar kontratën me sulmuesin, por nëse nuk do t’ia dalin do të detyrohen ta shesin gjatë këtij afati kalimtar.

Në çdo rast, Real Madridi nuk është gati të bëjë çmenduri për lojtarin pasi nuk ka ndërmend të ofrojë më shumë se 75 milion euro edhe pse Leipizg e vlerëson 100 milion.

Kështu për momentin pozicionet janë majft të largëta, por interesi mbetet aty.

Një tjetër faktor që duhet marrë parasysh në këtë operacion është edhe ndërhyrja e PSG-së, që gjithashtu është e interesuar për sulmuesin francez. /albue.com