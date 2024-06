Njoftim zyrtar/ Partizani prezanton blerjen e radhës

Tashmë është zyrtare, Partizani zgjidh problemin e krahut të majtë, të lënë bosh nga David Atanaskoski, duke firmosur me mbrojtësin Vangjel Zguro.

Nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare, klubi i Partizanit, bën me dije se, Zguro ka nënshkruar me të kuqtë një kontratë 1 vjeçare.

Pogradecari, i cili në të shkuarën ka pasur një marrëdhënie të ndërlikuar me tifozët e kuq, vjen pas një sezoni pozitiv me Strugën, ku u shpall kampion i Maqedonisë së Veriut dhe kontribuoi me 3 gola dhe 6 asiste.

NJOFTIMI ZYRTAR I PARTIZANIT:

