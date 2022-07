Njëri gol më i bukur se tjetri, PSG fituese e Superkupës së Francës (VIDEO)

PSG ka luajtur sot në mbrëmje ndaj Nantes në finalen e Superkupës së Francës, të cilët e kanë fituar me rezultatin 4-0 në Tel Aviv.

Ndeshja nuk ka patur nevojë të diskutohet në asnjë moment pasi PSG ka komanduar totalisht finalen. Goli i parë erdhi nga Lionel Messi në minutën e 22-të duke shënuar një gol të bukur pas driblimit të portierit kundërshtar.

Goli i dytë ishte një perlë e realizuar nga Neymar në minutën e 5-të të shtesës së pjesës parë, ku braziliani shëoni me anë të një goditje dënimi.

Pjesa e dytë ka filluar në favor të PSG-së përsëri, ku në minutën e 57-të Sergio Ramos shënon një gol fantastik me takë.

Parisienët nuk u mjaftuan me kaq pasi në minutën e 81-të Neymar shënon golin e katër nga pika e bardhë e penalltisë. Castelleto u ndëshkua me kartonin e kuq për penalltinë e shkaktuar.

Galtier kështu ka ngritur trofeun e tij të parë si trajneri i PSG-së./ h.ll/albeu.com

WHAT A GOAL FROM MESSI pic.twitter.com/YOKKu6k5a2

NEYMAR WHAT A FREEKICK GOAL

pic.twitter.com/HXoYuz7y9o

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) July 31, 2022