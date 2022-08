Një vit nga lamtumira e Messit me Barçën, a do ketë një rikthim në “Camp Nou”?! Të gjithë shpresojnë!

Përshtatur nga Floridona Ademaj

Ishte ora 19:33 e së enjtes, 5 gusht 2021, kur Barcelona bëri ​​një deklaratë me titull “Leo Messi nuk do të vazhdojë të jetë më lojtar i Barcelonës”.

Padiskutim një lajm shumë negative për të gjithë tifozët e Lionel Messit dhe katalanasve, i cili ra si një “bombë” në “qiell të hapur”, pasi disa orë më parë, futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave kishte udhëtuar nga Ibiza me gjithçka të diskutuar për të vazhduar kontratën e tij dhe për të vazhduar të ishte i lidhur me klubin ku mbërriti nga vendlindja e tij Rosario, duke qenë një djalë 13-vjeçar.

Ka kaluar saktësisht një vit nga ai njoftim zyrtar në të cilin blaugranat i dhanë fund më shumë se dy dekadave të bashkëpunimit Messi-Barça.

Historia, në fakt, mori një kthesë rrënjësore nga një verë në tjetrën. Më 24 gusht 2020, përmes një letre befasuese, argjentinasi informoi presidentin e atëhershëm të Barçës, Josep Maria Bartomeu se po përfitonte nga një klauzolë speciale në kontratën e tij, e cila kishte edhe një sezon tjetër në fuqi, për t’u larguar nga klubi më 30 gusht.

Barça sigurisht nuk ra dakord, duke pretenduar se klauzola kishte skaduar më 10 qershor dhe lojtari zgjodhi të vazhdonte të luante në “Camp Nou”, fillimisht kundër dëshirës së tij, dhe të mos e çonte klubin në gjyq.

Ndjenja e tij e parehatisë ishte e dukshme në fillimin e sezonit 2020-21, por kjo ndjenjë ndryshoi me kalimin e kohës. Muaj më vonë, Joan Laporta konfirmoi se do të kandidonte sërish për presidencën e Barcelonës, me rinovimin e Messit si një nga flamujt e tij kryesorë dhe atë premtimin e famshëm që siguronte se do të rregullonte vazhdimësinë e 10-tës.

Njëmbëdhjetë vjet pas përfundimit të një faze menaxheriale nga e cila Messi ruante gjithmonë kujtime të mira, futbollisti mori pjesë në prezantimin e ri të Laportës, i cili i kushtoi fjalë zemre argjentinasit.

Në pesë muajt që pasuan, mesazhi më i dobishëm nga Laporta kur pyetej për rinovimin e Messit ishte e zakonshme “ai po përparon në mënyrë adekuate”.

Leo e përfundoi sezonin e tij të shtatëmbëdhjetë në ekipin e parë duke fituar gjithçka me fanellën e katalanasve.

Gjithçka për fituesin e shtatë herë fituesit të “Topit të Artë” ishte nisur për një zgjatje të kontratës. Në fillim të gushtit u zbulua një marrëveshje për pesë vjet, por më pas plasi “bomba”.

Ishte më 5 gusht, pikërisht një vit më parë, kur klubi njoftoi lamtumirën e Messit “pavarësisht se kishte arritur një marrëveshje që nuk mund të zyrtarizohet për shkak të pengesave ekonomike dhe strukturore në La Liga” me palët shprehin keqardhje të thellë që dëshirat e lojtarit dhe klubit nuk mund të plotësohet.

Shpjegimet e Laportës nuk e zbuti mllefin e 35-vjeçarit por as të tifozëve, që u bë evidente më 8 gusht kur Messi do të dilte publikisht t’i jepte “lamtumirën” klubit ku u rrit. Sigurisht një nga momentet më të vështira që mund të ketë përjetuar argjentinasi, pasi Barça do të ishte shtëpia e tij.

Gjeniu argjentinas “qau” më 8 gusht në lamtumirën e tij, në moshën 34-vjeçare, me 35 tituj dhe 672 gola në 778 ndeshje.

Mes lotësh dhe pas një përshëndetjeje të akullt mes futbollistit dhe presidentit, Leo ka pranuar se lamtumirën e tij me klubin e jetës së tij “nuk do ta kisha imagjinuar kurrë kështu. Do të kisha dashur ta bëja me njerëz, në fushë, me një ovacion të fundit”, pati theksuar “Pleshti”.

Të martën më 10, klubi i ri i Messit, PSG, i cili nënshkroi me argjentinasin deri në vitin 2023, tashmë ishte zyrtarizuar.

Që atëherë, ka pasur disa mesazhe të zbehta. Gjëja më e habitshme ishte kur Laporta tha në tetor se kishte “shpresën që Leo të thoshte në minutën e fundit se do të luante falas” dhe Messi u përgjigj në nëntor se “asgjë nuk është kërkuar nga unë”, teksa do të përsëriste përsëri se do të donte që të kthehej në “Camp Nou”.

Pak ditë më parë, gjatë turneut amerikan të Barçës. Laporta komentoi për “ESPN” se ai kishte “një borxh moral” me Messin dhe se do të donte “një fund të karrierës së tij me fanellën e Barçës, të duartrokitur nga të gjithë tifozët në stadium me argjentinasin në qendër të fushës”.

Një hipotezë që trajneri dhe miku Xavi Hernandez gjithashtu e miratoi. Gjithçka duket, më shumë se një ofertë, një gjest nga klubi për të normalizuar marrëdhëniet e tij me legjendën më të madhe të gjithë historisë së tij njëqindvjeçare.

Por pyetja që të gjithë tifozët e Barçës dhe Lionel Messit kanë është: A do të ketë një fund të lumtur mes Barcelonës dhe 7 herë fituesit të “Topit të Artë”?! të shumtë janë ata që presin një tjetër mrekulli nga “idhulli” i tyre që të rivishte edhe njëherë fanellën e katalanasve./Abcnews.al