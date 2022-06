Një video e Roy Keane duke qortuar Ronaldon 18-vjeçar është bërë virale në internet

Roy Keane vendosi standarde të larta në stërvitjen e Manchester United dhe i riu Cristiano Ronaldo shpejt e kuptoi se sa serioze ishin kërkesat e Keane.

Ish-kapiteni i Manchester United nuk priste gjë tjetër veç përkushtimit nga bashkëlojtarët e tij. Nën drejtimin e Keane, lojtarët erdhën në stërvitje disa orë para fillimit.

“Keen jo vetëm që zbatoi standardet e cilësisë, ai i vendosi ato vetë. Ai mund të shante, dhe më pas të kalonte nga fjala në vepër. Ai ishte i pamëshirshëm. Do të doja që njerëzit të shohin se sa shumë është stërvitur ky djalë”, kujtoi Quinton Fortune në një intervistë të fundit, shkruan albeu.com.

Great footage from the encyclopaedic @utd_clips of Keane berating an 18-year-old Ronaldo for failing to track back in training. Ronaldo was inside United’s own area mucking in as they held onto leads last season #mufc pic.twitter.com/k0dBBUI274

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) June 28, 2022