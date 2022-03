Një turk qëlloi televizorin kur Yilmaz humbi një penallti (VIDEO)

Penalltia e humbur e Yilmazit në ndeshjen e djeshme mes Turqisë dhe Portugalisë armatosi dorën e një turku.

Siç shihet në videon që qarkullon në Twitter, një tifoz turk duket se është me armë në dorë dhe gjuan televizorin kur Yilmaz nuk shënoi nga pika e bardhë në minutën e 85-të të ndeshjes së djeshme dhe i hoqi mundësinë të barazonte 2-2. /albeu.com/

I don’t think this Turkey fan took the Yilmaz penalty miss very well..

😳😳😳

📹 @HerkesBunupic.twitter.com/jrqHQ7RiPz

— Oddschanger (@Oddschanger) March 25, 2022