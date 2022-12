Një tjetër rekord për Messi, “pleshti” i përfshirë në 19 gola për Argjentinën në Kupën e Botës

Lionel Messi kaloi një tjetër kufi sonte dhe vendosi një rekord të ri. Në fillim, me golin e realizuar me anë të penalltisë, ai kaloi Batistutën dhe bëhet golashënuesi më i mirë në historinë e Argjentinës në Kupën e Botës.

Por, me golin dhe asistimin e tij kundër Kroacisë, argjentinasi ka marrë pjesë në 19 gola për kombëtaren e tij në Kupën e Botës, 11 gola dhe 8 asistime, duke iu bashkuar kështu tre lojtarëve të tjerë legjendar si Miroslav Klose, Ronaldo dhe Gerd Muller./h.ll/albeu.com

19 – Lionel Messi has been involved in 19 goals at the World Cup (11 goals, 8 assists), equalling the best goals+assists tally for a player since 1966 (when data is available), previously set by Miroslav Klose, Ronaldo and Gerd Müller. Guide. #ARGCRO #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PFmW5X4x6u

— OptaJean (@OptaJean) December 13, 2022