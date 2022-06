Një tjetër rast tradhtie nga një futbollist, lojtari brazilian ndahet nga bashkëshortja

Antony Matheus dos Santos, sulmuesi i Ajax-it dhe lojtari brazilian, i cili mund të jetë pjesë e skuadrës së Kupës së Botës në Katar, është përfshirë në një skandal dashurie të trefishtë në të cilin akuzohet për mashtrim.

Leo Dias ka publikuar një raport në “Metropoles” se Antony, një nga shpresat e mëdha të futbollit brazilian, ka tradhtuar gruan e tij, Rosilenny Batista, me DJ, modelen dhe influencuesen e famshme Gabi Cavallin.

Gabi Cavallin pranon se ka lidhje

Tradhtia e supozuar e Antonit u zbulua nga gruaja e tij, e cila është 11 javë shtatzënë.

“Nëse do ta kisha pranuar përfundimin, nuk do të kishte arritur deri në këtë pikë,” tha Cavallin për “Metropoles”.

“Rosilenny e dinte se ai ishte me mua dhe se donte të qëndronte me mua. Ajo donte të qëndronte me të gjithsesi.”

Rosilenny Batista dhe Antony i kanë dhënë fund lidhjes së tyre

Raportet e fundit thonë se Antony, i cili është lidhur me një kalim te Manchester United, dhe Rosilenny Batista i kanë dhënë fund lidhjes së tyre.

“Unë jam mjaft i fortë dhe e dua veten në gjendje të gjithë,” dhe “dështimi është vetëm një mundësi për të filluar përsëri, këtë herë më inteligjente” janë dy mesazhet e fundit të ndara nga Rosilenny Batista, e cila ka një djalë tre vjeçar me Antony, përpara se të mbyllte llogaritë e saj në rrjetet sociale./ h.ll/albeu.com