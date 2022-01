Një tjetër përforcim për Steven Gerrard, tashmë e konfirmuar

Lucas Digne do t’i bashkohet Aston Villas pasi Villains ranë dakord për një tarifë transferimi prej 25 milionë funte me Everton.

Disa skuadra kanë treguar interes për nënshkrimin e Digne gjatë merkatos së janarit, duke përfshirë Chelsea, Newcastle United dhe Inter, por francezi do t’i bashkohet trajnerit Gerrard pasi t’i nënshtrohet testeve mjekësore në Birmingham të mërkurën.

Transferimi i Digne vjen vetëm disa ditë pas ardhjes së Philippe Coutinhos, i cili i është bashkuar klubit anglez në formë huazimi deri në fund të sezonit, me një opsion blerjeje të përfshirë për 33.3 milionë paund./ h.ll/albeu.com

Lucas Digne to Aston Villa from Everton, here we go! Agreement reached for €27m fee. Permanent move. Personal terms agreed today morning. 🤝🇫🇷 #AVFC

Digne is now traveling to Birmingham and will undergo his medical today. Another big one for Gerrard after Philippe Coutinho. pic.twitter.com/Gzm9y9tOYs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2022