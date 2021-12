Një tërmet i quajtur Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario, aksioneri dhe presidenti i Valladolid, bleu pak ditë më parë 90% të aksioneve të klubit të Cruzeiro.

Vetë klubi brazilian ka konfirmuar se çmimi i paguar, përmes kompanisë Tara Sport, është 400 milionë euro.

Ardhja e Ronaldos do të nënkuptojë një revolucion në fushën e sportit. As trajneri Vanderlei Luxemburg nuk e ka të siguruar pozicionin e tij. Madje, disa informacione sigurojnë se trajneri veteran do të jetë viktima e parë e Ronaldos.

Presidenti i Cruzeiro, Sergio Santos Rodrigues, nuk ka përgjigje për të ardhmen e trajnerit Vanderlei Luxemburg, lojtarët në skuadrën aktuale dhe lojtarët tashmë të punësuar nga klubi, marrë nga AS.

Të gjitha vendimet tani janë në duart e Ronaldo Nazario, i cili bleu 90% të aksioneve të klubit. Sipas presidentit të Cruzeiro, ish-sulmuesi madrilen është ai që do të marrë të gjitha masat që do të merren tani e tutje.

Kur u pyet për vazhdimësinë e Luksemburgut, Sergio Santos Rodrigues ishte i qartë: “Janë vendime që nuk jam unë ai që i merr. Kjo pyetje duhet t’i bëhet Ronaldos. Por, nga sa thamë, në fillim ai madje dinte disa nënshkrimet dhe në fund edhe ai u informua. Të gjithë kanë nënshkruar kontrata që janë nën mbikëqyrjen e tij dhe të ekipit të tij tani”, tha presidenti i Cruzeiro në një intervistë për TV Mafia Azul. /albeu.com/