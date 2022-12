Një ofertë e minutës së fundit për të ndryshuar të ardhmen e Cristiano Ronaldos!

Misteri i Cristiano Ronaldos mbetet i pazgjidhur. Në moshën 37-vjeçare sulmuesi portugez është në kërkim të një ekipi të ri.

Me dyert e mbyllura të skuadrave të ndryshme evropiane, në të cilat lojtari do ta kishte parë të arsyeshme të vazhdonte karrierën, si Real Madrid, Chelsea, Paris Saint Germain apo Bayern Munich.

Katari shfaqet në skenë

Në fakt, vetëm pak ditë më parë ardhja e Cristiano Ronaldos në Arabinë Saudite u konsiderua e mbyllur. Konkretisht, Al-Nassr, një skuadër në të cilën ai do të fitonte 200 milionë euro. Por, për momentin që kjo mundësi nuk është realizuar.

Në këtë rast, siç kujton gazeta As, bëhet fjalë për Al Sadd, i cili në këtë rast do t’i jepte mundësinë të zbarkonte në Katar. Me lojtarë si Santi Cazorla ose Andre Ayew në radhët e tyre. A do të jetë ky destinacioni i ri? /G.D albeu.com/