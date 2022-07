Një lajm i mirë për Ukrainën, kampionati fillon më 23 gusht

Kampionati ukrainas i futbollit do të nisë më 23 gusht.

Kështu ka bërë të ditur ministri i Rinisë dhe Sportit, Vadym Gutzait.

“Ndeshjet do të zhvillohen në territorin kombëtar, pa tifozë, me lejen e administratave ushtarake vendore dhe me respektimin e detyrueshëm të të gjitha rregullave të sigurisë.”

Rajonet e identifikuara për të luajtur këto ndeshje janë Lviv, Kiev, Transcarpathia dhe Ternopil. Ministri i Sportit shtoi se në rast të një alarmi sulmi ajror, ndeshjet do të pezullohen dhe lojtarët, trajnerët dhe stafi do të duhet të shkojnë me shpejtësi në strehimore./ h.ll/abcnews.al