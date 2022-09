Një fillim sezoni që Cristiano Ronaldo do ta harrojë

Me minuta në gjashtë ndeshjet e para të Premier League pas një vere plot ngjarje, sulmuesi portugez Cristiano Ronaldo është larg versionit të tij më të mirë. Ende pa e parë golin, 5 herë fituesi i Topit të Artë nuk është më thelbësor në momentin e mirë të Manchester United.

Manchester United rikuperon buzëqeshjen. Pas një fillimi shumë të vështirë të sezonit në të cilin ata shtuan dy humbje në dy ndeshjet e tyre të para në Premier League, skuadra e Old Trafford tani po ecën me shpejtësi dhe tashmë po e shikon të ardhmen me optimizëm pas një ecurie të mirë loje dhe rezultatesh që përfshijnë fitore.

Pas një vere shumë të tensionuar në tregun e transferimeve, në të cilën nuk ka hezituar të tërhiqnin fletoren e çeqeve për të përmbushur kërkesat e trajnerit holandez Erik ten Hag, disa lojtarë si Antony tashmë po tregojnë disa argumente që nxisin optimizëm.

Manchester United ringjallet pa Cristiano Ronaldon

Momenti i mirë që tani po shfaqin djajtë e kuq përplaset me atë që po ndodh me Cristiano Ronaldon. Dhe pikërisht portugezi 37-vjeçar është i panjohur. Pesë herë fituesi i Topit të Artë u lodh duke shfaqur dëshirën e tij për të ndryshuar ekip në kërkim të një sfide të re që do t’i lejonte të luante në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kampionëve, megjithëse qëllimi nuk u realizua kurrë.

I munguar për pjesën më të madhe të sezonit, pati disa thashetheme që e vendosën atë në skuadra të ndryshme si Borussia Dortmund, Bayern Munich, Atletico Madrid, Chelsea apo Napoli, megjithëse asnjë nga mundësitë nuk u finalizua. Kjo po vihet re në një fillim të vështirë të sezonit në të cilin ai është larg versionit të tij më të mirë.

Një fillim i komplikuar i sezonit për Cristiano Ronaldon

Me mundësitë në 6 ndeshjet e Premierligës që ka luajtur skuadra e tij, portugezi nuk e ka gjetur ende rrjetën. Kanë kaluar tashmë 207 minuta që ish-futbollisti ka qenë në fushë deri më sot, ndonëse ende nuk ka arritur të shohë derën. Autori i 24 golave ​ vitin e kaluar, Cristiano Ronaldo duket jashtëzakonisht i tensionuar me situatën.

Pra, ishte shumë e qartë dje në aksionet kundër Arsenalit. Në fushë që nga minuta e 60-të, ai nuk mundi ta shihte derën pavarësisht këmbënguljes së tij të jashtëzakonshme për ta bërë këtë. Zhurma ishte e jashtëzakonshme dhe më në fund ai nuk ia arriti qëllimit. A do të jetë në gjendje të rikuperohet sulmuesi nga kjo situatë e ndërlikuar? G.D /albeu.com/