Një familje që vetëm shënon, kushuriri i Haaland një “makineri golash”

Që nga ngritja e tij në famë, mbrojtësit në mbarë botën janë dridhur nga mendimi për të luajtur me Erling Haaland. Dhe së shpejti, makthet e tyre më të këqija mund të realizohen pasi makthi norvegjez ka një kushëri që po duket po aq i egër sa njeriu që e ka bërë të tijën Premier League.

Që nga ardhja e tij në Manchester City, gjiganti norvegjez e ka çimentuar veten si një nga lojtarët më të mirë në planet. Me një inteligjencë të jashtëzakonshëm dhe aftësitë e futbollit për t’u përballur, Haaland ka përdorur aftësinë e tij të jashtëzakonshme të driblimit dhe syrin e bujshëm për gol për të shënuar 20 gola në vetëm 13 ndeshje.

Në vetëm 22 vjeç, tifozët tashmë po pyesin se sa larg mund të shkojë sulmuesi i madh. Ai tashmë është duke bërë hat-trick me lehtësi, duke përfshirë një kundër Manchester United dhe duke thyer rekorde rregullisht. Më 5 shtator, Haaland forcoi potencialin e tij pasi u bë lojtari i parë që shënoi 25 gola në 20 ndeshjet e para të Ligës së Kampionëve.

Në krahasim, në këtë fazë, Lionel Messi kishte vetëm tetë gola, dhe Cristiano Ronaldo ende nuk e kishte goditur rrjetën. Suksesi i hershëm i lojtarit i ka lënë tifozët e Cityt të emocionuar për të parë se si do të performojë për pjesën tjetër të sezonit. Por me të ardhmen e tij qartësisht kaq të ndritshme, ekspertët kanë filluar të pyesin nëse kushëriri i tij do të ketë të njëjtin ndikim.

Erling Haaland ka një kushëri që duket po aq i rrezikshëm sa ai.

Albert Braut Haaland duket absolutisht i bujshëm. Pasi shënoi 69 gola në 48 ndeshje për skuadrën e të rinjve të Bryne, ai tërhoqi vëmendjen e Molde, ku ai la një përshtypje masive, duke shënuar në debutimin e tij profesional.

Ai nuk ka të njëjtat atribute fizike si kushëriri i tij. Por ai e kompenson atë në fusha të tjera. Përpara mund të lëvizë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ka aftësi të shkëlqyera finalizimi. Përveç kësaj, ai mbart një fuqi të pabesueshme në këmbën e tij të djathtë, gjë që shpesh i ka lënë portierët kundërshtarë plotësisht të hutuar.

Në një intervistë për Eurosport , menaxheri i tij tha: “Ai ka një të ardhme të madhe përpara tij nëse i bën gjërat e përditshme 100% dhe saktë. Por unë mendoj se Erling është ende disa hapa përpara. Ai [Albert Haaland] është një djalë emocionues me shumë cilësi të mira.”

Por pavarësisht krahasimeve me Haaland, 18-vjeçari nuk po shkon shumë përpara.

Perspektiva i tha gazetës lokale norvegjeze Jaerbladet, përmes Goal : “Është e mrekullueshme ajo që ai bën. Por dëgjoj shpesh për të dhe mund të jetë mirë ta lësh të shkojë herë pas here. Në terma afatshkurtër, dua shumë të futem në ekipin kombëtar të moshës specifike. Në planin afatgjatë, shpresoj të jem në gjendje të siguroj jetesën duke luajtur futboll.”/ h.ll/albeu.com