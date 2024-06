Një ekip, një yll, ja lojtarët që pritet të shkëlqejnë në Euro 2024

Kampionati Evropian ‘Euro 2024’ në Gjermani do të ofrojë një platformë për disa yje më pak të njohur për t’i fituar një emër vetes.

Me Euro 2024 që do të fillojë sot (14 qershor), 24 kombëtaret pjesëmarrëse kanë marrë formë dhe gjithçka është bërë tashmë gati për një muaj të mbushur me ndeshje futbolli.

Do të jetë një arenë e yjeve tashmë të dëshmuar, por gjithashtu edhe e të rinjve që falë punës së tyre kanë fituar një ‘biletë’ për në Gjermani.

Por, kush janë disa nga emrat më pak të njohur që ende nuk e kanë përmbushur potencialin e tyre të plotë dhe tani mund të marrin vëmendjen?

Në mesin e shumë ekipeve, ka disa lojtarë që mund ta shfrytëzojnë Euro 2024 si një mundësi për të bërë emër, për t’i dhënë një shtysë karrierës së tyre apo për të fituar një transferim diku tjetër.

1.Armando Broja (Shqipëri)

2.Nicolas Seiwald (Austri)

3.Johan Bakayoko (Belgjikë)

4.Josip Sutalo (Kroaci)

5.Ladislav Krejci (Republika Çeke)

6.Morten Hjulmand (Danimarkë)

7.Adam Wharton (Angli)

8.Youssouf Fofana (Francë)

9.Georges Mikautadze (Gjeorgji)

10.Maximilian Beier (Gjermani)

11.Milos Kerkez (Hungari)

12.Riccardo Calafiori (Itali)

13.Jerdy Schouten (Holandë)

14.Sebastian Szymanski (Poloni)

15.Goncalo Inacio (Portugali)

16.Ianis Hagi (Rumani)

17.Billy Gilmour (Skoci)

18.David Hancko (Sllovaki)

19.Jaka Bijol (Slloveni)

20.Nico Williams (Spanjë)

21.Dan Ndoye (Zvicër)

22.Orkan Kokcu (Turqi)

23.Georgiy Sudakov (Ukrainë)