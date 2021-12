Sipas asaj që raporton La Repubblica , në preferencat e Manchester Cityt për sulmin e Guardiolës , emri i Dusan Vlahoviç ka kaluar edhe atë të Kane.

Klubi anglez mund të lëvizë që në janar me një superofertë edhe nëse Fiorentina në këtë moment do të dëshironte ta shesë në fund të vitit me kushtet e veta, ose për jo më pak se 50 milionë euro./ h.ll/albeu.com