“Një djalë nga periferitë e Parisit vendosi të shkruante historinë në qytetin e tij”

Mesfushori i “PSG” Ander Herrera ka komentuar vendimin e Kylian Mbappe për vazhdimin e kontratës.

“Njerëzit nuk e pyetën se çfarë do të bënte. Kam pasur një situatë të ngjashme me Manchester United. U përpoqa të mbaja gjithçka për vete dhe shokët e skuadrës më lanë vetëm. Mendova për një kohë të gjatë se do të luaja në Madrid, por në fund nuk ndodhi.

Respektoni vendimin e këtij djali. Duhet të respektosh vendimin e një djaloshi nga periferia e Parisit, i cili nuk pati mundësinë të rritet në akademinë e PSG-së për shkak të një transferimi të hershëm në Monaco, por që vendosi të shkruajë histori në një klub nga qyteti i tij.

Ne nuk ishim të befasuar nga vendimi i tij, ne ishim të befasuar nga koha e tij. Menduam se do të ishte një javë ose dhjetë ditë më vonë. Jemi të lumtur që mund të vazhdojmë të kënaqemi duke punuar me dikë që mund të bëhet lojtari më i mirë në 10 vitet e ardhshme.

Mendoj se te Real Madridi do të ishte bërë një nga lojtarët më të mirë në historinë e këtij klubi. Në PSG, ai mund të jetë më i miri në historinë e klubit”, tha Herrera. /albeu.com/