“Një ditë, ne do të fejohemi”, historia si në përralla e dashurisë së Messit me bashkëshorten

Disa lidhje mes të famshmve nuk mund t’i rezistojnë provës së kohës dhe famës. Disa shpërbëhen menjëherë pasi fillojnë dhe madje rezultojnë në skandale, gjyqe dhe akuza të ndërsjella. Por ka disa çifte që thyejnë këtë rreth vicioz.

Ata janë një shembull vërtet frymëzues se si duket vërtet dashuria e pastër dhe e pafund. Dhe kjo mund të shihet me cciftin e dashur të paraqitur sot, një futbollist i famshëm profesionist, Lionel Messi, dhe gruaja e tij, Antonela Roccuzzo, të cilët kanë qenë të dashuruar me njëri-tjetrin gjithmonë dhe martesa e të cilëve po lulëzon vetëm me kalimin e kohës.

Filloi në fëmijërinë e tyre të hershme.

Kur Lionel Messi ishte vetëm një djalë i vogël, ëndrra e tij ishte të bëhej futbollist. Por ëndrra e tij më e shenjtë nuk u diskutua asnjëherë në intervistat e tij. Një ditë, ai u ul në tryezën e dhomës së tij, nxori një copë letër dhe një stilolaps dhe filloi të shkruajë: “Antonela”.

Në letër, djali i vogël i shkruante një vajze të vogël vetëm me një fjali: “Një ditë do të fejohemi”. Dhe ky ishte fillimi i një historie dashurie që ia vlen të bëhet filmi i saj, shkruan abcnews.al.

Lionel Messi ka lindur në 1987 në Rosario, Argjentinë. Antonela Rocuzzo, një vajzë bukuroshe dhe dashuria e jetës së Messit, lindi vetëm një vit më vonë në 1988. Dashuria e tyre e fëmijërisë lindi në shtëpinë e mikut të Messit, Lucas Scaglia.

Kur fëmijët u takuan për herë të parë, Messi ishte duke luajtur lojëra Sony në shtëpinë e Scaglias. Rocuzzo ishte gjithashtu atje, dhe ajo iu afrua atyre dhe i pyeti nëse kishin nevojë për diçka. Messi i vogël ishte shumë i turpshëm për të thënë ndonjë gjë, shkruan abcnews.al.

Në atë kohë ai ishte 9 vjeç dhe Rocuzzo 8. Që nga ajo ditë djali nuk mund t’i hiqte sytë vajzës për asnjë sekondë. Ata u bënë shumë shpejt miq, por edhe në atë kohë, Messi e dinte se donte të ishte përgjithmonë me të.

Dashuria e tyre duhet të kapërcejë shumë pengesa.

Megjithatë, kur Messi mbushi 11 vjeç, Barcelona i hyri në jetën e tij si një uragan. Ai shkoi në Spanjë në vitin 2000 dhe jeta i ndau 2 zemrat e dashura. Edhe pse marrëdhënia e tyre qëndroi ende solide për një kohë, ky ishte fillimi i ndarjes së vërtetë.

Çifti u përpoq shumë të qëndronte në kontakt, por në atë kohë nuk kishte aq shumë platforma mesazhesh dhe mjete të tjera, ndaj komunikimi i tyre nuk ishte aspak i qetë. Së shpejti, ata filluan të humbisnin shikimin e njëri-tjetrit pasi kontakti i tyre bëhej gjithnjë e më i vogël.

Dashuria e tyre dukej se po jetonte vetëm në mendjet e tyre si një kujtim i bukur i së shkuarës, por një tragjedi e papritur i ribashkoi. Në vitin 2005, shoku i ngushtë i Rocuzzo-s vdiq në një aksident trafiku. Vajza e re ishte vetëm 17 vjeç në atë kohë dhe ishte absolutisht e shkatërruar. Ajo nuk ndoqi shkollën për disa ditë dhe ishte thjesht në depresion të thellë për shkak të humbjes së saj. Messi e mori vesh lajmin e hidhur dhe nxitoi menjëherë në Argjentinë për të qenë në krah të Rocuzzo-s.

Pikërisht atëherë lidhja e tyre mori një shans të dytë. Messi dhe Rocuzzo ringjallën ndjenjat e tyre të thella dhe të pastra ndaj njëri-tjetrit, por për disa kohë ata nuk e zbuluan lidhjen e tyre.

Ribashkimi i lumtur e bëri lidhjen e tyre të përjetshme.

Messi fillimisht u tregoi njerëzve për romancën e tyre në një intervistë në janar 2009. Messi dhe Roccuzzo kanë 3 djem: Thiago, Mateo dhe Ciro. Për të festuar shtatzëninë e parë të Rocuzzo-s, Messi vendosi topin nën këmishë pasi shënoi në fitoren 4-0 të Argjentinës kundër Ekuadorit më 2 qershor 2012.

Më 30 qershor 2017, ai u martua me dashurinë e jetës së tij në një hotel luksoz të quajtur Hotel City Center në Rosario. Në tetor 2017, Rocuzzo njoftoi se ishin në pritje të fëmijës së tyre të tretë.

Historia e dashurisë së Messit dhe Rocuzzo-s tingëllon si një përrallë e bukur. Ata kanë qenë bashkë dhe të dashuruar për pjesën më të madhe të jetës së tyre dhe janë përballur me dhimbje dhe tragjedi vetëm për të dalë më të fortë si çift.

Tani, nëse Messi përballet me vështirësi dhe dështon, ne jemi të sigurt që Rocuzzo do të jetë gjithmonë aty për t’i dhënë atij një dorë dhe zemrën e saj dhe për ta mbështetur atë në të gjitha momentet e këqija.