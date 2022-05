Siç thekson A Bola, disa fronte janë të hapura për Suarez. 13 gola dhe 3 asistime këtë sezon, ai vazhdon të jetë një sulmues i besueshëm në portë, për sa kohë që gjen një ekip që shkëlqen në sulm.

Pas informacioneve të medias portugeze, Emelec, një skuadër ekuadoriane, do të kishte paraqitur një ofertë prej rreth 2.8 milionë euro, shifër me të cilën ata do të shpresonin të bindin Suarez. /albeu.com/