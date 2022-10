Nisin bisedimet, Messi drejt një klubi të ri

E ardhmja e Lionel Messi nuk dihet ende, por po flitet shumë për të.

Sulmuesi argjentinas ka vitin e fundit të kontratës së tij me PSG dhe nuk dihet ende nëse do të vazhdojë karrierën aty apo jo. Messi është një lojtar shumë i rëndësishëm për francezët. Pas një viti të parë të vështirë, argjentinasi është në një formë shumë të mirë ku ka shënuar 12 gola dhe ka asistuar 13 herë në 17 ndeshje këtë sezon.

Duket se sipas raportimeve, Inter Miami është më i favorizuar për të firmosur me Leo Messin. “The Athletic pretendon se klubi amerikan, i cili është në bashkëpronësi nga David Beckham, janë gjithnjë e më të sigurt për të firmosur me Messin. Thuhet se klubi i MLS ka kohë që negocion me babain e ish-lojtarit të Barcelonës./h.ll/albeu.com