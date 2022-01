Duke filluar nga viti i ardhshëm, topi i Seria A nuk do të jetë më firma e njohur Nike.

Kompania amerikane ka komunikuar se pas 15 viteve bashkëpunim, lidhja me kampionatin e Seria A do të ndërpritet. Bëhet me dije se vitin tjetër do të jetë Puma.

Nike do të qëndrojë në Itali vetëm për sfidat e Inter-it pasi zikaltërit kanë një kontratë deri në vitin 2024./ h.ll/albeu.com