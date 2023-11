Ngjarje e pazakontë/Ekipi peruan fik dritat e stadiumit për të ndaluar rivalët të festojnë titullin në fushën e tyre

Kampionëve peruan të sapokurorëzuar Universitario iu ndërprenë festimet pasi fituan titullin e tyre të parë në një dekadë në shtëpinë e rivalëve të tyre.

Skuadra trumfoi me rezultatin 3-1 në total në një play-off me dy ndeshje kundër Alianza Lima në klasiken peruane, me golat e Edison Flores dhe Horacio Calcaterra që vulosën një fitore mahnitëse 2-0 jashtë fushe.

Alianza priste të fitonte një trofe të tretë radhazi në Liga 1 pas një barazimi të vlefshëm 1-1 në ndeshjen e parë, por festimet u anuluan nga skuadra e drejtuar nga Jorge Fossati.

Në vend që të pranonin me madhështi arritjen e kundërshtarëve të tyre, vendasit zgjodhën një përgjigje qesharake kur bilbili i fundit ra në Lima të mërkurën. Stadiumi “Alejandro Villanueva” u zhyt në errësirë kur gjyqtari Edwin Ordonez e mbylli lojën, duke ndërprerë befas festimet e Universitario në shtëpinë e rivalëve të tyre të ashpër./albeu.com