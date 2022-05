Nga Zidane te Messi e Ramos, premtimet për Mbappe që PSG tani do të duhet t’i përmbushë

PSG ka fituar luftën për Kylian MbappE . Gati një vit më parë, ata vendosën të heqin dorë nga 200 milionë nga Real Madridi me koston e largimit këtë verë falas.

Megjithatë, nëna e lojtarit, Fayza Lamari, hapi që në fillim një skenar të ri që askush nuk e besoi. Filloi një lojë e re, e cila ka rezultuar në një marrëveshje të re me klubin e tij.

Në momentin e bindjes së Mbappes, përveç një oferte marramendëse, sulmuesi u rëndua nga dy gjëra të tjera në marrjen e këtij vendimi: aspekti sentimental, ai ndihet shumë i lidhur me klubin dhe qytetin, gjithashtu me vendin e tij, ndjehet në borxh ndaj tifozëve të Parc des Princes që nuk e kanë fituar Ligën e Kampionëve. Ka rënduar edhe fakti që vëllai i tij i vogël Ethan rinovoi me PSG-në vitin e kaluar deri në vitin 2024. Nga ana tjetër, ai është bindur nga projekti i ri sportiv që PSG i ka prezantuar, të cilin tashmë duhet ta përmbushë, shkruan albeu.com.

Qëndrimi i Mbappe nënkupton ndryshime të rëndësishme në projekt. Mbape dëshiron që disa gjëra të ndryshojnë në klub dhe duket se bordi është dakord. Duke filluar nga java e ardhshme, klubi do të fillojë të shpallë ndryshimet që mund të nisin me drejtorin sportiv, Leonardo. Mbetet për t’u vendosur nëse ai do të pranojë një tjetër rol në klub apo më në fund do të preferojë të largohet.

Më pas është çështja e Mauricio Pochettino, i cili në dhomën e shtypit ishte i hapur për të përfunduar vitin e mbetur të kontratës së tij.

Ëndrra është Zidane dhe nëse do të ishte e mundur, do të bëhej ajo që duhet bërë.

Një tjetër nga emrat që tingëllon i fortë është ai i Thiago Motta-s, i lidhur ngushtë me klubin që nga koha e tij si lojtar dhe që mund të jetë bast për një trajner të ardhshëm.

Për skuadrën, ka lojtarë që janë jashtë kontratës, si Di MarIa, dh duhet të sqarohet e ardhmja e Neymar. Pa harruar dosjen e Messit dhe Sergio Ramos. Ka pasur edhe spekulime për një largim nga të dy, megjithëse në rastin e argjentinasit konsiderohet një nënshkrim strategjik dhe që mund t’i japë shumë klubit brenda dhe jashtë fushës.

Navas mund të jetë një tjetër që do të largohet nga klubi pasi as ai dhe as Donnarumma nuk duan të vazhdojnë një vit tjetër duke konkurruar për stolin. Për nënshkrimet, është folur për Touameni dhe Paul Pogba dhe njëri nga të dy mund të arrijë në Parc des Princes. /albeu.com/