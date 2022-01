Kingley Coman është pranë marrjes së asaj që dëshironte te Bayern Munich. Sipas L’Equipe, francezi do të rinovojë me “bavarezët” edhe për tre vite të tjera pasi kontrata aktuale i skadon në vitin 2023.

Me këtë rinovim, anësori do të jetë në top-3 lojtarët më të paguar të skuadrës, pasi mësohet se pafa e tij do jetë nga 18 deri në 20 milion euro.

Kjo është më shyumë së dyfishi i pagës aktuale dhe tejkalon pagën e një prej lojtarëve të transferuar së fundmi, Leroy Sane. r.t/albeu.com