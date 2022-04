Nga shitja e ujit në rrugë dhe humbja e prindërve deri te suksesi, historia e Victor Osimhen

Përkthyer nga Hergi Llupi

Sulmuesi Victor Osimhen është ngjitur në majë, falë aftësisë së tij supreme përpara portës dhe vendosmërisë për të pasur sukses.

Nigeriani, 23 vjeç, po shijon një sezon të shkëlqyer te Napoli, ku ka shënuar 16 gola në 28 ndeshje në të gjitha garat, duke alarmuar gjigantët e Premier League, Arsenal, të cilët janë lidhur me një transferim prej 70 milionë paund.

Por rruga e tij drejt yjeve të futbollit nuk ka qenë e lehtë.

I rritur në Lagos, ai mbeti i tronditur nga vdekja e nënës së tij të dashur kur ishte fëmijë i vogël.

Kur babai i tij humbi punën, Victor dhe pesë vëllezërit e motrat e tij u detyruan të dilnin në rrugë për të ndihmuar familjen të përballonte bukën e gojës.

Futbollisti aspirues, i cili adhuronte Didier Drogba dhe jetoi me një fanellë të Chelsea si adoleshent, qëndronte në trafikun e zënë duke u shitur shishe me ujë shoferëve.

Osimheni ishte aq i ri kur i vdiq nëna, ai mund të kujtojë vetëm muajin, jo vitin.

Në vitin 2019, ai tha për “France Football”: “Kam humbur nënën time në tetor, nuk e mbaj mend as vitin. Isha i vogël. Tre muaj më vonë, babai im humbi punën. Ishte shumë e vështirë për familjen tonë.

“Vëllai im shiste gazeta sportive, motra ime shiste portokall në rrugë dhe unë, ujë në shishe në Lagos në mes të trafikut.

“Duhej të mbijetonim kështu që qëndruam bashkë. Në mbrëmje ishim të gjithë bashkë dhe mblodhëm paratë në tavolinë. I dhamë gjithçka motrës sonë të madhe dhe ajo bëri ushqim dhe organizoi gjithçka.

“Një pjesë e jetës sime ka qenë një luftë për të mbijetuar. Por kjo është gjithçka që jam sot në fund të fundit. Është e vështirë të klasifikosh të gjitha këto, por çdo ngjarje ka krijuar personalitetin tim.”

Mundimet e hershme

Edukimi i Osimhenit nuk mund të kishte qenë më ndryshe nga shumë prej bashkëkohësve të tij.

Ai nxitoi në Olusosun për të gjetur mënyra për të jetuar dhe paguar arsimin e tij.

Për të kursyer para në veshje, ai do të paguante rregullisht një udhëtim në grumbullimin më të madh të mbeturinave në Afrikë në kërkim të atleteve Nike.

“Me miqtë e mi, shkonim atje çdo të premte ose të diel për të gjetur këpucë. Ne qëndruam atje për një kohë të gjatë. Ishte qesharake! Ne e pamë atë si një lojë, por kur e mendon … Ishte gjithmonë një luftë.

“Ndonjëherë e sheh, e gjete veten me një Nike në këmbën e djathtë dhe më pas fillon të kërkosh këmbën tjetër… Dhe së fundi, gjen këmbën e majtë dhe është një Reebok! Motra ime rregulloi gjithçka dhe ishte mirë. Ishte mbijetesë.”

Pasioni për futbollin

Shikimi i futbollit në Premier League, veçanërisht Chelsea, i dha Osimhenit një arratisje dhe një ëndërr.

I veshur shpesh me një fanellë Blues, vëllai i tij më i madh Andrew e çonte në një qendër shikimi ku komuniteti lokal mblidhej rreth një televizori për të parë të gjithë ndeshjen.

Osimhen së shpejti do ta gjente veten duke u trajnuar me Akademinë Ultimate Strikers me bazë në Lagos, e quajtur me vend në këtë rast për prodhimin e një prej më të mirëve aktualë të Afrikës.

Kjo do ta vendoste atë për një shpërthim të jashtëzakonshëm në nivelin e të rinjve që alarmoi klubet kryesore të Evropës.

Në vitin 2015, vetëm 15 vjeç, ai u ftua nga ish-anësori i Barcelonës, Emmanuel Amunike, të stërvitej me U17 të Nigerisë.

Pasi ndihmoi kualitetin e vendit të tij për Botërorin U17, ai udhëhoqi vijën e sulmit të Nigerisë, me njëfarë stili gjithashtu në Kili.

Super Eagles do të fitonin kompeticionin dhe Osimhen do të përfundonte golashënuesi më i mirë me 10 gola.

Ai do të fitonte gjithashtu Topin e Argjendtë për lojtarin më të mirë të turneut.

Bundesliga e pret

Pas lindjes së një ylli, klubet kryesore evropiane treguan interes për Osimhen.

Arsenali, Man City dhe Spurs të gjithë e donin atë. Por talenti zgjodhi një lëvizje në Gjermani, pasi Wolfsburg-u lidhi një partneritet me Ultimate Strikers Academy.

Ai pranoi se paratë luajtën një rol të madh, pasi zgjodhi ofertën më të lartë në tavolinë.

Por nuk ishte për shkak të lakmisë. Osimheni ishte i dëshpëruar për të siguruar, edhe një herë, për familjen e tij dhe për të ndihmuar në ngritjen e tyre.

“Kur firmosa në Wolfsburg, nuk bleva asgjë për veten time me bonusin tim. Bleva menjëherë një shtëpi në Lagos për babain tim,” tha ai.

“I kam dhënë para vëllezërve dhe motrave të mia dhe sot të gjithë janë mirë në punët e tyre, më gëzon të di që kanë mjaft për të ngrënë.

“Ata më ndihmojnë gjithmonë dhe është normale që dua të ndryshoj jetën e tyre”.

Duke bërë emrin e tij në Francë

Osimhen luftoi për kohën e lojës në Gjermani, me dëmtimet dhe një sulm i malaries që ndikuan në formën e tij.

Ai u huazua më pas te skuadra belg Charleroi, me një opsion për një transferim të përhershëm të përfshirë në marrëveshje në 2018.

Ky veprim do të ndezë karrierën e tij në nivel klubi, pasi ai shënoi 20 gola në 36 ndeshje në sezonin e tij të vetëm me klubin.

Ata ushtronin të drejtën e tyre për të nënshkruar me Osimhen në fund të fushatës për vetëm 3 milionë paund.

Por duke nuhatur një fitim të shpejtë, një muaj më vonë ai u shit te Lille për 20 milion paund si zëvendësim për Nicolas Pepe, i cili iu bashkua Arsenalit.

Osimhen u bë gjithnjë e më i mirë. Ai shënoi dy herë në debutimin e tij në një fitore 2-1 ndaj Nantes, shënoi golin e tij të parë në Champions League kundër Chelsea-t të tij të dashur dhe ishte golashënuesi më i mirë i Lille me 18 gola në të gjitha garat.

Ylli i Serie A

Brenda një sezoni, Napoli nuk kishte nevojë për shumë bindje se Osimhen ishte njeriu që mund të kthente ditët e lavdisë në klub.

Ata shpenzuan një rekord prej 70 milionë paund për sulmuesin, duke e bërë atë futbollistin afrikan më të shtrenjtë të të gjitha kohërave në vitin 2020.

Lëvizja, megjithatë, ishte e ngjyrosur me pak trishtim për Osimhen, i cili nuk mund t’i harronte rrënjët e tij.

Disa muaj para përfundimit të marrëveshjes, ai humbi babanë e tij të dashur Patrick, i cili kishte menaxhuar fazat e hershme të karrierës së djalit të tij.

Për Osimhen, ishte e trishtueshme që prindërit e tij nuk ishin aty për të parë arritjen e tij të mahnitshme.

Por, ai ndau një mesazh prekës për ndjekësit e tij në Twitter pas përfundimit të lëvizjes.

“Mami dhe babi janë krenarë me siguri”, ka shkruar ai. Mund të vini bast se ata janë me modelin që është bërë Osimhen./ h.ll/albeu.com