Nga Ronaldo te Ramos, 9 lojtarët që zgjodhën Real Madridin para Barcelonës

Që Real Madridi ose Barcelona të jenë të interesuar për nënshkrimin me ty, duhet të jesh i veçantë.

Për të zgjedhur mes tyre, duhet të jesh një superstar, ose të paktën një superstar i mundshëm.

Sot do të flasim për nëntë lojtarë të cilëve u është dhënë privilegji të zgjedhin mes dy gjigantëve spanjollë.

Përgatiti Albeu Sport

Vinicius Junior

Vetë Vinicius e përshkroi situatën në vitin 2019, duke thënë për AS: “Kisha oferta nga Madridi dhe Barça. Babai më tha se duhet të zgjidhja dhe duhet të ndiqja zemrën time.”

Rodrigo

Në vitin 2022, Rodrigo i tha podcast Jota Jota: “U ktheva në shtëpi pas ndeshjes. Unë kisha një fanellë të Real Madridit dhe babai im hyri në dhomë me këtë fanellë dhe një tjetër fanellë të Barcelonës dhe tha: “Tani zgjidhni”. Dhe unë zgjodha Real Madridin”.

Angel Di Maria

Megjithatë, që nga largimi në vitin 2014, Di Maria ka zemëruar dy herë tifozët e ish-klubit duke “flirtuar” me Barçën, fillimisht në verën e vitit 2017, kur ishte në PSG dhe sërish në vitin 2022, tani që është i lirë

Cristiano Ronaldo

Sir Alex Ferguson e urrente në mënyrë të shquar mënyrën se si Real bëri marrëveshje: Ferguson thuhet se dëshironte të shihte Ronaldon në Barcelona, ​​por në vitin 2009 Cristiano u transferua në Madrid, ku ai kaloi me siguri vitet më të mira të karrierës së tij.

David Beckham

Një lojtar tjetër që u largua nga Manchester United për Real Madrid mes mediave që shumë mirë mund t’i bashkohej Barçës.

Në vitin 2017, Laporta i tha Marca: “Zgjedhja ishte midis Beckham, Ronaldinho ose [Thierry] Henry. United na tha që ata do të na shisnin [Beckham] nëse do të fitoja zgjedhjet [presidenciale], sepse në atë kohë nuk kishim fuqi. Por ata na përdorën dhe në fund ai nënshkroi me Madridin.

Megjithatë, vetë Beckham fillimisht i vuri sytë te “Madrid”, shtoi Laporta: “Ne u lodhëm duke pritur për një përgjigje, kështu që ne nënshkruam me Ronaldinhon në vend të tij”.

Mesut Ozil

Pas paraqitjes së tij mbresëlënëse në Kupën e Botës 2010, Özil u bë një nga lojtarët më të kërkuar në botë, me Barcelonën dhe Real Madridin që e ndiqnin nga afër.

Ozil zgjodhi Madridin, ku qëndroi për tre vjet, duke fituar ligën dhe kupën, duke shënuar 27 gola dhe duke dhënë 80 asistime.

Në autobiografinë e tij të vitit 2017, Ozil shpjegoi vendimin:

“Kur vizitova Barcelonën, nuk kishte asnjë ture në stadium, nuk kishte ekspozim të trofeve të tyre, gjë që më bëri bujë në Madrid.

Takefusa Kubo

Në rininë e tij, Kubo ishte pjesë e Akademisë Rinore të La Masia, ai u quajt “Messi japonez”. Por pasi u kthye në Japoni midis 2015 dhe 2019, ai kishte një zgjedhje.

Në vitin 2019, ai i tha Marca-s pse ia ktheu shpinën Barçës: “Real Madridi e ka bërë të qartë se duan të nënshkruajnë me mua. Më treguan planin që kishin për karrierën time të ardhshme dhe më pëlqeu shumë; më bindi”.

Deri më tani, ky plan nuk është realizuar plotësisht pasi Kubo është i huazuar për Mallorca, por ai është vetëm 21 vjeç ka ende kohë.

Sergio Ramos

Epo, sipas Toni Fraixa, një nga kandidatët në zgjedhjet e fundit presidenciale të Barcelonës, kjo mund të ndodhë.

Në vitin 2021, ai i tha El Partidazo de COPE: “Do të doja të kishim nënshkruar me Ramosin kur ai ishte në Sevilla, madje ia ofruam atë. Me sa kuptoj unë, ne kishim shanse serioze për të nënshkruar një kontratë me të.

Në vend të kësaj, Ramos zgjodhi Real Madridin dhe fitoi 22 trofe, duke përfshirë katër Kupa Evropiane.

Xabi Alonso

Pasi Rafa Benítez zemëroi Alonson me përpjekjet e tij të vazhdueshme për të nënshkruar me Gareth Barry, ai iu bashkua Real Madridit në 2009.

“Ishte vera që Liverpooli donte të më shiste dhe pati një bisedë mes Rafa [Benitez] dhe Pep [Guardiola]”, tha Alonso për El Pais në 2017.

“Pep më tha për këtë në Gjermani. Ai i tha Rafës se më pëlqente shumë dhe do të përshtatesha shumë me stilin e tij të lojës, por Busquets ishte tashmë në ekipin e parë dhe kishte shumë potencial. Prandaj, Pep e zgjodhi atë dhe nuk gaboi. Ai është bërë një lojtar i madh”. /albeu.com/