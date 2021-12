Nga lamtumira te Interi te zbritja në karrierë, Special One mes shkëlqimit dhe dështimit

FILLIMET

Nata e 22 majit 2010, me Kupën e Kampionëve të ngritur në Bernabeu dhe lamtumirën e menjëhershme, përfaqësoi kulmin e karrierës së Mourinhos. Nisur nga titulli Evropian me Porton në 2004 dhe testuar në Angli, me Chelsea: Premier League fitoi për dy vjet radhazi (2004-05 dhe 2005-06), përkatësisht me 95 dhe 91 pikë. Pengimi i parë u hoq në shtator 2007, por lavdia do të ishte afër: nga viti 2008 deri në 2010, Special One fitoi gjithçka me Interin, duke u konfirmuar si një nga trajnerët më të mirë në botë, raporton La Gazzete dello Sport.