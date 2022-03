Nga Haaland te Salah, 20 yjet më të vlefshëm që do ta shohin nga TV Kupën e Botës

Yjet italianë nuk do të jenë të vetmit që nuk do të paraqiten në Kupën e Botës 2022, pasi do të ketë shumë të tjerë nga Evropa, Azia dhe Afrika që nuk do të jenë në Kupën e Botës “Katar 2022” në nëntor.

Më poshtë keni 20 yjet që do ta shohin në TV Botërorin.

1.Erling Haaland (Norvegji) – 150 milionë euro

2.Mohamed Salah (Egjipt) – 100 milionë euro

3.Nicolo Barella (Itali) – 70 milionë euro

4.Federico Chiesa (Itali) – 70 milionë euro

5.Gianluigi Donnarumma (Itali) – 65 milionë euro

6.Milan Skriniar (Sllovaki) – 65 milionë euro

7.Victor Osimhen (Nigeri) – 60 milionë euro

8.Alessandro Bastoni (Itali) – 60 milionë euro

9.Jan Oblak (Slloveni) – 60 milionë euro

10.Wilfred Ndidi (Nigeri) – 60 milionë euro

11.Marco Verratti (Itali) – 55 milionë euro

12.David Alaba (Austri) – 55 milionë euro

13.Luis Diaz (Kolumbi) – 45 milionë euro

14.Caglar Soyuncu (Turqi) – 45 milionë euro

15.Franck Kessie (Bregu i Fildishtë) – 45 milionë euro

16.Lorenzo Pellegrini (Itali) – 45 milionë euro

17.Tomas Soucek (Çeki) – 45 milionë euro

18.Jorginho (Itali) – 45 milionë euro

19.Martin Odegaard (Norvegji) – 40 milionë euro

20.Edmond Tapsoba (Burkina Faso) – 40 milionë euro