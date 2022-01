Sipas L’Equipe, Andre Onana ka marrë “ok” nga drejtuesit dhe sot do të zbarkojnë në Milano, për të kryer testet mjekësore, ku më pas do të nënshkruajë një kontratë 5-vjeçare me “Nerazzurrët”.

Pas përfundimit të këtyre procedurave, Onana do të kthehet me ekipin e tij kombëtar, Kamerunin ku po përgatitet për Kupën e Afrikës.

Portieri do të qëndrojë te Ajax deri në qershor dhe nga karriku do të jetë në dispozicion të Sumone Izaghit. /albeu.com