Nga “Elliot” te “RedBird”, ja kush është pronari i ri i Milanit

Nga ‘Elliott’ te ‘Red Bird’ , nga Paul dhe Gordon Singer te Gerry Cardinale. Milan mbetet në pronësi të një fondi, mbetet në pronësi amerikane, por ndryshon pronarët. Në krye të klubit kuqezi do të jetë Gerry Cardinale , 53-vjeçari me një pasuri personale prej 1 miliard dollarësh dhe themelues në vitin 2014 i ‘Red Bird Capital Partners’.

Arsimi

Me origjinë të qartë italiane falë gjyshërve të tij që më pas emigruan në SHBA, Cardinale u trajnua në Universitetin e Harvardit me nderime në një diplomë Nderi dhe në një nga bursat më prestigjioze pasuniversitare, Bursën Rhodes në Oksford, në të cilën ai mori një master në filozofi, politikë dhe ekonomi. Ai i bashkohet seksionit të kapitalit privat të ‘Goldman Sachs’, një prej bankave më të rëndësishme në botë, ku ka menaxhuar mbi 100 miliardë dollarë kapital privat në aksione, borxhe, pasuri të paluajtshme dhe strategji investimi në infrastrukturë përpara se të niste vetë, dhe për të themeluar ‘Red Bird’ si një vazhdim i natyrshëm i përvojës së mëparshme.

Ideja Red Bird

Në vetëm pak vite, 8 për të qenë të saktë, ‘Red Bird’ është bërë një fond mjaft origjinal, sepse investon kryesisht në sport, me objektivin kryesor të rezultateve, por me ambicien që ato të shoqërohen nga një shumë komponent i fortë argëtues. Synimi, në fakt, është të krijojë një lloj ‘kompanie mediatike’ me AC Milan , domethënë, e aftë të kombinojë rezultatet fituese në fushë me rezultatet fituese jashtë fushës, duke krijuar spektaklin brenda shfaqjes për tifozët dhe entuziastët nga të gjithë nëpër botë.

Tashmë i pranishëm në botën e sportit, ‘Red Bird’ zotëron 85% të Toulouse-it të sapo promovuar në Ligue1, 10% të Fenway , kompania që kontrollon shumicën e aksioneve të Liverpool dhe aktivitete të ndryshme në disiplina të tjera: NFL, NHL, bejsbolli me Boston Red Socks, NBA dhe Premier League me pjesëmarrje në audiovizuale përveç kontrollit të drejtpërdrejtë të Dream Sport, një platformë sportive indiane e specializuar në kriket./ h.ll/albeu.com