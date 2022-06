Nga Bugatti te Chevrolet Camaro, flota e makinave të Ronaldos vlen më shumë se 20 milionë euro

Flota e makinave të Cristianos nuk kaloi pa u vënë re. Supermakinat janë parkuar në një garazh me ndriçim dekorativ elegant dhe dysheme me shkëlqimduket e mahnitshme.

Në dokumentarin “I am Georgina” ata shfaqën një koleksion prej 18 artikujsh me një vlerë totale prej më shumë se 20 milionë eurosh, mund të shihni gjithçka me çmime dhe modele, shkruan albeu.com.

Çfarë lloj makinash? E preferuara, Rolls-Royce Cullinan

Supermakina më e shtrenjtë Bugatti Centodieci për 10.1 milionë euro. Cristiano e mori atë në verën e 2020 për nder të fitores në Serie A me Juventusin.

Bugatti Centodieci është një makinë me edicion të kufizuar. Kompania franceze prodhoi vetëm 10 nga këto makina, lëshimi i tyre ishte caktuar të përkonte me 110 vjetorin e themelimit të markës. Shpejtësia maksimale që zhvillon makina është 380 km / orë. Ai është në gjendje të përshpejtojë në 100 km/orë në 2.4 sekonda.

Opsioni më i lirë për një udhëtim, Chevrolet Camaro për vetëm 40 mijë euro. Mbi të, Cristiano kalëron nënën e tij.

Makina e preferuar, Rolls-Royce Cullinan. Ai foli për këtë në një intervistë me gazetarin britanik Piers Morgan në vitin 2019: “Ai nuk do të ketë kurrë dhimbje shpine.

Jo të gjitha makinat në koleksion janë blerje të vetë Cristianos. Ka edhe dhurata, për shembull, Mercedes G-Wagon Brabus. Kjo është vetëm nga Georgina, vajza e ka kënaqur futbollistin në ditëlindjen e tij të 35-të në 2020. Ronaldo nuk u tregua modest dhe e ndau gëzimin e tij në Instagram: “Dashuria ime, faleminderit për surprizën e mahnitshme”.

Ronaldo ka gjithashtu tre Ferrari në flotën e tij, njërën prej të cilave e bleu me zhurmë në maj 2021. E gjithë kjo ndodhi menjëherë pas humbjes nga Milani (0:3): CR7 humbi stërvitjen dhe fluturoi me presidentin e Juve Andrea Agnelli në Maranello, në bazën e Ferrarit.

Atje, Ronaldo u takua me kreun e ekipit të Formula 1, Mattia Binotto, dhe u takua me pilotët, Charles Leclerc dhe Carlos Sainz Jr. Ai u dha atyre bluza të firmosura me emrin e tij mbi to. Ai gjithashtu vizitoi fabrikën dhe mori një Ferrari Monza SP1 të ri.

Prodhimi serik i këtij modeli është i kufizuar në 500 kopje. Zlatan Ibrahimovic ka saktësisht të njëjtën gjë dhe piloti i Red Bull Max Verstappen ka pothuajse të njëjtën gjë.

Ky Ferrari është frymëzuar nga makinat formula të viteve 50, 750 Monza dhe 860 Monza.

Por në fillim të karrierës së tij, Ronaldo nuk ishte aspak adhurues i makinave

Makina e parë në jetën e Ronaldos është, natyrisht, një lodër, dhe portugezi ishte indiferent ndaj saj. Ja historia e kumbarit: “Një Krishtlindje i dhashë një makinë në telekomandë, duke menduar se mund ta argëtoja. Por ai nuk reagoi fare, e gjithë koka e tij ishte plot me futboll”.

Në vitin 2017, mediat spanjolle gërmuan intervistën e parë të Cristiano për televizionin portugez. Në vend të Topit të Artë, unë kisha një leje metro në duar, të gjitha paratë i dërguan nënës sime dhe e vetmja tërheqje në makina ishte se mund t’i konkuroshe me shpejtësi kur ata ngrihen pasi prisnin dritën e kuqe. në konviktin Sporting. Kur në vitin 2008 kjo histori u përsërit në një reklamë, duke vënë Bugattin kundër Ronaldos, skenari për Cristiano nuk mund të printohej, shkruan albeu.com.

Gjithçka ndryshoi me kalimin në Mançester në vitin 2003. Cristiano filloi me një Audi A3 të përdorur, pastaj paparacët kërkuan nëpër qytet për një Porsche Cayenne dhe një BMW M6 (atëherë me vlerë 86,000 £) dhe pritën Ronaldon në pikat e karburantit. Ai sapo kishte filluar të mbushte garazhin. Së shpejti, një Bentley GT Speed ​​i ri u shfaq në parkingun në bazën e United, për 140 mijë paund. /albeu.com/