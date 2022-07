Nga Beckham te Ronaldo dhe Georgina, këto janë “shpallur” 6 çiftet më joshës në futboll (FOTO LAJM)

Messi dhe gruaja e tij nuk janë përfshirë në këtë vlerësim.

#6 Alex-Oxlade Chamberlain dhe Perry Edwards

Alex-Oxlade Chamberlain dhe Perry Edwards janë një nga çiftet më të njohur në futboll. Anglezi dhe këngëtarja dalin shpesh në publik tani, por në fillim e fshehën lidhjen e tyre.

Çifti thuhet se filloi lidhjen në nëntor 2016, por Perry priti deri në shkurt 2017 përpara se ta bënte atë publike në mediat sociale. Po atë muaj, ata bënë paraqitjen e tyre të parë publike së bashku në BRIT Awards, shkruan albeu.com.

Çifti lindi fëmijën e tyre të parë, Alex, në gusht 2021, dhe më pak se një vit më vonë (qershor 2022), ata u fejuan dhe u martuan. Oxlade i propozoi të dashurit të tij gjatë një arratisjeje romantike, me një gju.

#5 Neymar dhe Bruna Biancardi

Sulmuesi i Paris Saint-Germain, Neymar është aktualisht në një lidhje me bukuroshen braziliane Bruna Biancardi, të cilën e ka takuar në vitin 2020.

27-vjeçari Biancardi ishte pjesëmarrëse në reality show-n e MTV-së.

Ajo është gjithashtu një blogere e famshme me 1.8 milionë ndjekës. Biancardi gjithashtu punon me markën e veshjeve Long Island.

#4 Bastian Schweinsteiger dhe Ana Ivanoviç

Fituesja e French Open 2008, Ana Ivanoviç dhe legjenda e Bayern Munichut, Bastian Schweinsteiger mund të jenë çifti sportiv më i suksesshëm në botë.

Ndërsa ylli serb i tenisit dikur renditej në vendin e dytë në renditjen e ATP-së, Schweinsteiger ka hyrë në histori si një nga lojtarët më të mëdhenj të Bayernit dhe Gjermanisë të të gjitha kohërave.

#3 Sergio Ramos dhe Pilar Rubio

Katër herë kampioni i Champions League, qendërmbrojtësi Sergio Ramos është një nga lojtarët më të mirë të gjeneratës së tij.

Gruaja e tij Pilar Rubio është një nga prezantueset dhe modelet më të famshme televizive në Spanjë. Ata janë në një lidhje që nga viti 2012 dhe u martuan në vitin 2019 në qytetin e lindjes së Ramos, Sevilje, ku shumë yje të futbollit morën pjesë në këtë ngjarje, duke përfshirë Marcelo dhe David Beckham.

Ata kanë katër fëmijë të mrekullueshëm: Sergio Jr., Marco, Alejandro dhe Maximo Adriano, të cilët shfaqen rregullisht në faqet e rrjeteve sociale të prindërve të tyre.

#2 David dhe Victoria Beckham

David dhe Victoria Beckham dikur vendosën standardin e artë. Ish-mesfushori i Manchester United dhe ish-Spice Girl janë së bashku për 25 vjet, duke dëshmuar se përrallat nuk janë vetëm në libra.

Victoria dhe David u takuan në vitin 1997. David, i cili ende nuk kishte hyrë në ekipin e parë të Manchester United, kërkoi një numër Spice Girl dhe Victoria nuk refuzoi.

Një vit më vonë, ata u fejuan dhe më në fund u martuan më 4 korrik 1999. Që atëherë, ata kanë mohuar shumë thashetheme, por kanë mbetur së bashku, prindërit e katër fëmijëve: Brooklyn, Romeo, Cruz dhe Harper.

#1 Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez

Kur bëhet fjalë për magjepsjen dhe modën, asnjë çift nuk mund të krahasohet me dyshen verbuese të Cristiano Ronaldos dhe Georgina Rodriguez.

Ronaldo konsiderohet lojtari më i mirë në botë me pesë Topa të Artë. Gjatë gjithë karrierës së tij ai ka pasur jo pak hobi, por duket se bukuroshja spanjolle Georgina është ajo mbi të cilën do të qetësohet përfundimisht.

Ata u takuan për herë të parë në një dyqan Gucci në Madrid në vitin 2016, ku 28-vjeçari punonte si konsulent. Rodriguez tha se ishte “dashuri me shikim të parë” për të dy.

Ylli i Manchester United ende nuk e ka shpallur datën e dasmës, por me shumë gjasa do të ndodhë më shpejt se sa vonë. Kur u pyet nëse do të kishte një martesë, portugezi 37-vjeçar i tha Piers Morgan:

“Ne patjetër do të martohemi një ditë. Është edhe ëndrra e mamasë sime”. /albeu.com/