Nga Anglia: Juventusi nuk është plotësisht i bindur për të vënë bast për Aubameyang

Në Angli flitet për interesimin e Juventusit për Pierre-Emerick Aubameyang, një sulmues që largohet nga Arsenali pas keqkuptimeve të fundit me trajnerin Arteta.

Sipas Mirror, megjithatë, Juventusi nuk do të ishte plotësisht i bindur të fokusohej te gabonezit për dy arsye: e para lidhet me pagën dhe kostot që do të sillte ardhja e tij, marrë nga TuttoMercatoWeb.

E dyta thjesht taktike, duke qenë se ideja e Massimiliano Allegrit do të ishte të kishte një qendërsulmues nga zona e penalltisë, karakteristikë jo tipike. Kjo është arsyeja pse pista Aubameyang për Juventusin duket larg. /albeu.com/