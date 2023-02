Neymari humb me Bayernin por fiton në poker, tifozët e PSG të acaruar me brazilianin (FOTO-LAJM)

Sikur të mos mjaftonte nokauti në ndeshjen e parë të 1/16-tës së Champions League kundër Bayern Muncih, Neymar u kujdes për të zemëruar akoma edhe më shumë tifozët e PSG-së, i cili pas humbjes ndaj ekipit gjermat, vendosi të argëtohej duke luajtur poker në hotelin luksoz në Paris, Hyatt Regency.

Braziliani u filmua dhe video u postua në profilin zyrtar të Poker Stars, ku shihej qartë ylli i PSG-së duke luajtur me letrat. I veshur me një kapele, bluzë me kapuç dhe kufjet në vesh, një veshje tipike e një lojtari pokeri, megjithatë pa menduar se tifozët dhe klubi nuk do ta kishin pritur aspak mirë këtë gjë.

Në të njëjtën mbrëmje, të mërkurën, Neymar luajti edhe në Mystery Bounty, një tjetër turne prestigjoz, hyrja e të cilit kushton 10 mijë euro.