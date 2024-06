Neymar shpërfill Endrickun kur përzgjedh brazilianin që do ta “pushtojë” botën e futbollit

Neymari ka emëruar yllin e ardhshëm brazilian i cili së shpejti pritet të shkëlqejë me paraqitjet e tij dhe ai nuk është Endrick.

Real Madridi e mbylli marrëveshjen për të transferuar Endrick nga Palmeiras për shumën e 51 milionë eurove. Sensacioni 17-vjeçar ka bërë emër në Brazil me mënyrën se si i finalizon aksionet.

Ai është bërë vetëm lojtari i dytë në histori të Brazilit pas Peles i cili shënon në dy paraqitje radhazi para se të mbush 18-vjet, duke gjetur golin ndaj Anglisë dhe Spanjës.

Por, Neymar beson se një tjetër talent brazilian mund ta tejkalojë Endrickun.

Ylli i Al Hilalit zgjodhi Estevao Willian kur iu shtrua pyetja se cili futbollist brazilian do të shndërrohet në një super yll.

“Mendoj se Estevao i Palmeiras është një talent i madh që po zhvillohet në futbollin brazilian. Unë mendoj se ai do të jetë një gjeni”.

🇧🇷 Neymar: “Future star? I think Estevão of Palmeiras is big talent that is surging in Brazilian football”.

“I think he will be a genius!”, told TNT. pic.twitter.com/y0VXZSgFuz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024