Neymar me pushime në Miami me të dashurën e tij Bruna Biancardi (FOTO LAJM)

Sulmuesi brazilian i PSG-së është duke kaluar një pjesë të pushimeve të tij verore në një resort në Miami me familjen dhe të dashurën Bruna Biancardi, para se të vijë sezoni i ri.

Bruna Biancardi, e dashura e Neymar, është një modele e famshme braziliane 27-vjeçare, e cila ka më shumë se një milion e gjysmë ndjekës në Instagram, shkruan albeu.com.

Biancardi ka rrëfyer dashurinë e saj të pakushtëzuar për Neymar dhe gazetat thashetheme braziliane tashmë po flasin për një martesë të mundshme mes të dyve.

Çifti ka postuar edhe me puthje në rrjetet sociale, një shenjë e qartë e dashurisë së tyre. Para se të bashkohej me Bruna Biancardi, Neymar ishte për vite i lidhur me Bruna Marquezine, një tjetër modele.

Një nga ndalesat e preferuara të Brunës dhe të dashurit të saj Neymar është ishulli Ibiza. Të dy u përjetësuan disa muaj më parë në bordin e një jahti. /albeu.com./